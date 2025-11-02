Emperatriz Carreño, residente de la localidad Chapinero de la ciudad de Bogotá, fue testigo a través de una de las ventanas de su vivienda de la pelea que el pasado viernes 31 de octubre le provocó la muerte a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes.

Lea: Él es Juan Carlos Suárez, capturado por homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes tras fiesta de Halloween

Uniandes / cortesía Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes muerto en fiesta de Halloween.

La mujer narró en entrevista con ‘Noticias Caracol’ cómo fue la golpiza que recibió Moreno Jaramillo, de 20 años, en la madrugada del viernes tras salir de una fiesta de Halloween en una discoteca ubicada en la calle 64 con carrera 15.

“Jaime Esteban estaba más o menos aquí, y él se estaba golpeando con un muchacho de negro. No con el que tenía la cabeza pintada de rojo y estaba sin camisa, sino con otro muchacho de negro. Ese muchacho de negro le da un golpe así (señalando el rostro), y Jaime Esteban cae, pierde el equilibrio, se va contra la puerta y se golpea contra esto (El borde de una pared). Yo estoy mirando todo desde ahí”, relató a ‘Noticias Caracol’.

Lea: Video: Así fue la riña en la que murió Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes

La escena le pareció muy violenta y quiso hacer algo para detener la sangrienta pelea. “Estaba gritando: ‘No más’, y el muchacho que lo estaba auxiliando también gritaba. Empezamos a llamar al mismo tiempo a la Policía”, sostuvo Emperatriz Carreño.

La vecina del sector recordó que Jaime quedó muy malherido tras la golpiza. Al sitio llegaron uniformados de la Policía que atendieron el llamado y junto al acompañante del joven lo llevaron a un centro asistencial.

Lea: Hermano de Luis Andrés Colmenares sobre muerte de estudiante de los Andes en Halloween: ‘Duele el alma’

“Él se reventó la cabeza por este lado (el derecho), que fue por donde se pegó, y eran borbotones de sangre. Borbotones de sangre caían de su boca; todo iba por acá”, detalló.

“Yo quiero que la familia sepa que estoy a su disposición porque la verdad fue terrible. Quiero que sepan que él luchó mucho por su vida”, concluyó la mujer.

El único capturado por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo es Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, quien también estudiante de la Universidad de los Andes, pero en el programa de Ingeniería Mecánica.

Tomada de LinkedIn Juan Carlos Suárez.

El testigo Juan David Cárdenas Ortiz, amigo de la víctima, relató que tras salir de la discoteca Before Club fueron atacados por cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Uno de los agresores, con el rostro pintado de rojo y negro, sería Suárez Ortiz.

Además, el diario capitalino ‘El Tiempo’ reveló que Suárez registra anotaciones por “comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte masivo de pasajeros”. Esto por haber sido sorprendido colándose en estaciones de TransMilenio, el sistema de transporte de Bogotá.