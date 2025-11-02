Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, es el principal sospechoso del homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, quien fue agredido en la madrugada del 31 de octubre en medio de una riña tras salir de una fiesta de Halloween en Bogotá. La víctima murió en la noche del mismo viernes en el Hospital Simón Bolívar.

Tras la detención de Suárez Ortiz en flagrancia, la Fiscalía General de la Nación lo presentó el sábado 1 de noviembre ante un juez y este legalizó la captura.

Durante la audiencia, el ente acusador expuso que la captura de Suárez Ortiz se produjo en flagrancia, hacia las 3:35 a. m., luego de que la Policía hallara a la víctima inconsciente y con graves lesiones en la calle 64 con carrera 20.

El testigo Juan David Cárdenas Ortiz, amigo de la víctima, relató que tras salir de la discoteca Before Club fueron atacados por cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Uno de los agresores, con el rostro pintado de rojo y negro, sería Suárez Ortiz.

¿Quién es Juan Carlos Suárez Ortiz?

El joven capturado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, es también estudiante de la Universidad de los Andes, pero en el programa de Ingeniería Mecánica.

“Estudiante de ingeniería mecánica e ingeniería industrial, con habilidades en el manejo de herramientas informáticas como Excel (nivel avanzado), Matlab, Ansys e Inventor Professional. Poseo intereses en labores afines a mi carrera y relacionadas, economía y finanzas”, se lee en el perfil profesional de LinkdIn.

Además, el diario capitalino ‘El Tiempo’ reveló que este joven registra anotaciones por “comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte masivo de pasajeros”. Esto por haber sido sorprendido colándose en estaciones de TransMilenio, el sistema de transporte de Bogotá.

“El ciudadano en mención es sorprendido ingresando indebidamente por las puertas laterales de la estación de TransMilenio Distrito Grafiti, poniendo en riesgo su integridad, la de terceros y la operación del sistema de transporte masivo”, dice el registro de la Policía Nacional, según reveló ‘El Tiempo’.

El proceso contra Juan Carlos Suárez Ortiz continuará el próximo miércoles, cuando se realizará la audiencia de medida de aseguramiento para definir si permanecerá detenido mientras avanza la investigación.

Dos mujeres quedaron en libertad

Aunque inicialmente dos mujeres fueron detenidas junto con Suárez Ortiz, la Fiscalía se abstuvo de vincularlas al proceso penal por falta de pruebas. “El ente acusador no cuenta con elementos materiales probatorios suficientes”, señaló la fiscal del caso.

La defensa de la víctima, sin embargo, cuestionó la decisión y aseguró que una de las mujeres había sido mencionada como determinadora del homicidio.

El testigo mencionó que, además de Suárez, habría otro hombre involucrado en la agresión, quien aún no ha sido identificado ni capturado. La Fiscalía no se ha pronunciado sobre avances en la búsqueda de este segundo agresor.