Before Club, la discoteca en la que estuvo Jaime Esteban Moreno Jaramillo minutos antes de recibir la golpiza que le costó la vida en la localidad Chapinero de Bogotá durante la madrugada del viernes 31 de octubre, se pronunció sobre los hechos.

Lo hizo en respuesta a un comentario de un usuario sobre el caso del joven estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes.

Uniandes / cortesía Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes muerto en fiesta de Halloween.

“Ahora sí como que se les fue hondo con lo del muerto”, escribió un usuario de Instagram en la más reciente publicación de la discoteca en esa red social, que no tiene que ver con el homicidio del joven de 20 años.

Before Club contestó este comentario aclarando que la pelea en la que Jaime Esteban Moreno Jaramillo fue brutalmente golpeado no ocurrió en el interior del establecimiento nocturno. Además, dio a conocer una nueva hipótesis sobre los motivos de la riña.

“Lamentamos mucho lo sucedido, pero ¿sí sabes que pasó a más de 4 cuadras de Before Club? Y las investigaciones apuntan que fue una pelea por transporte público, al parecer alguno de los dos lo cogió primero, por lo cual a las otras personas no les gustó... iniciando la pelea", respondió la discoteca.

Agregó que “es algo que Before Club ha estado denunciando con el decreto de las 3:00 a. m., la falta de transporte, ya que Transmilenio inicia operaciones después de las 5:00 a. m.”.

El único capturado por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo tras la fiesta de Halloween es Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, quien también es estudiante de la Universidad de los Andes, pero en el programa de Ingeniería Mecánica.

Tomada de LinkedIn Juan Carlos Suárez.

El testigo Juan David Cárdenas Ortiz, amigo de la víctima, relató que tras salir de la discoteca Before Club fueron atacados por cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Uno de los agresores, con el rostro pintado de rojo y negro, sería Suárez Ortiz.

Además, el diario capitalino ‘El Tiempo’ reveló que Suárez registra anotaciones por “comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte masivo de pasajeros”. Esto por haber sido sorprendido colándose en estaciones de TransMilenio, el sistema de transporte de Bogotá.

Las autoridades investigan los móviles del homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes y buscan establecer si hay otros responsables.