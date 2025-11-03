Lo que debería ser un rato de diversión en Halloween terminó siendo una noche trágica para Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de la Universidad de los Andes que presuntamente murió a manos de otro joven que le propinó una brutal golpiza en presencia de uno de los amigos de la víctima y dos mujeres más que también habían sido capturadas.

Las dos mujeres pronto quedaron en libertad dado que la Fiscalía no encontró pruebas suficientes para vincularlas al proceso, aunque la defensa de la víctima sostiene que una de las mujeres había sido mencionada como determinadora del homicidio.

Quien sí continúa dentro del proceso es Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado de haberle quitado la vida al joven estudiante la noche del pasado 31 de octubre. El próximo miércoles se llevará a cabo la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en su contra.

Uniandes / cortesía Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes muerto en fiesta de Halloween.

Y ya la defensa del supuesto agresor ha destapado lo que serán sus cartas para tratar de atenuar una eventual condena contra su cliente. Han hablado de una conducta impropia del fallecido contra una mujer y esto habría provocado que se tomara justicia por mano propia.

“Luego de interrogarlos de si habían participado en la riña, a lo que manifestaron que sí, que había sido porque había intentado abusar sexualmente de su amiga, Johana Parra Torres, dentro de la discoteca”, señaló el Ministerio Público durante la audiencia en la que se legalizó la captura de Suárez Ortiz.

Sin embargo, María del Mar Pizarro, congresista y propietaria junto con su pareja de la discoteca donde estaban tanto víctima como el señalado victimario y las otras dos mujeres, tiene otra versión sobre las causas que habría desencadenado el trágico hecho.

Pizarro le aseguró al diario El Tiempo que la pelea habría iniciado por un taxi que uno de los implicados habría pedido y el otro intentó usar.

¿Quién es Juan Carlos Suárez Ortiz?

El joven capturado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, es también estudiante de la Universidad de los Andes, pero en el programa de Ingeniería Mecánica.

“Estudiante de ingeniería mecánica e ingeniería industrial, con habilidades en el manejo de herramientas informáticas como Excel (nivel avanzado), Matlab, Ansys e Inventor Professional. Poseo intereses en labores afines a mi carrera y relacionadas, economía y finanzas”, se lee en el perfil profesional de LinkedIn.

Además, el diario capitalino El Tiempo reveló que este joven registra anotaciones por “comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte masivo de pasajeros”. Esto por haber sido sorprendido colándose en estaciones de TransMilenio, el sistema de transporte de Bogotá.

“El ciudadano en mención es sorprendido ingresando indebidamente por las puertas laterales de la estación de TransMilenio Distrito Grafiti, poniendo en riesgo su integridad, la de terceros y la operación del sistema de transporte masivo”, dice el registro de la Policía Nacional, según reveló El Tiempo.