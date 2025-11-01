La Fiscalía General de la Nación presentó este sábado 1 de noviembre ante un juez a Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, como presunto responsable del homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido la madrugada del 31 de octubre en Bogotá.

El joven universitario, de 20 años, fue atacado en inmediaciones de la avenida Caracas con calle 63, tras salir de una fiesta de Halloween. Horas después, murió en el hospital por un trauma contundente en cráneo y pulmones, según el informe de Medicina Legal.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que la captura de Suárez Ortiz se produjo en flagrancia, hacia las 3:35 a.m., luego de que la Policía hallara a la víctima inconsciente y con graves lesiones en la calle 64 con carrera 20.

Pese a los reparos del Ministerio Público, que pidió declarar ilegal la detención al considerar que el testigo no señaló directamente al agresor en el momento de la aprehensión, el juez avaló la captura, concluyendo que se ajustó al artículo 301 del Código de Procedimiento Penal.

El testigo Juan David Cárdenas Ortiz, amigo de la víctima, relató que ambos salieron de la discoteca Before Club cuando fueron atacados por cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Uno de los agresores, con el rostro pintado de rojo y negro, sería Suárez Ortiz.

“Mi amigo recibió un golpe por la nuca y luego fue pateado en la cabeza y el cuerpo mientras una de las mujeres incitaba a seguir la golpiza”, narró Cárdenas durante la audiencia.

El estudiante fue trasladado al Cami de Chapinero en estado crítico y falleció a las 6:58 p.m. del mismo día.

Dos mujeres quedaron en libertad

Aunque inicialmente dos mujeres fueron detenidas junto con Suárez Ortiz, la Fiscalía se abstuvo de vincularlas al proceso penal por falta de pruebas. “El ente acusador no cuenta con elementos materiales probatorios suficientes”, señaló la fiscal del caso.

La defensa de la víctima, sin embargo, cuestionó la decisión y aseguró que una de las mujeres había sido mencionada como determinadora del homicidio.

Un segundo agresor y una posible nueva línea de investigación

El testigo mencionó que, además de Suárez, habría otro hombre involucrado en la agresión, quien aún no ha sido identificado ni capturado. La Fiscalía no se ha pronunciado sobre avances en la búsqueda de este segundo agresor.

Durante la diligencia también surgió una versión no confirmada: los capturados habrían asegurado que la riña comenzó tras un presunto intento de abuso sexual dentro de la discoteca. Esta hipótesis será objeto de verificación dentro de la investigación.

El proceso contra Juan Carlos Suárez Ortiz continuará el miércoles de la próxima semana, cuando se realizará la audiencia de medida de aseguramiento para definir si permanecerá detenido mientras avanza la investigación.