Cristian Felipe Rivera Cubillos, alias el Diablo, fue condenado a 31 años y 5 meses de prisión por el asesinato de su compañera sentimental, registrado el pasado mes de julio en el municipio de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda.

La víctima, identificada como Neydi Juliana Londoño Maya, inicialmente había sido reportada como desaparecida por sus familiares, pues no respondía a las llamadas y no se había presentado al trabajo.

Neydi Juliana Londoño Maya, de 33 años.

Sin embargo, horas después su cuerpo fue hallado dentro de un colchón envuelto en sábanas y con señales de tortura y asfixia.

Los restos de la víctima, quien residía en el barrio Divino Niño junto al agresor, fue encontrado por las autoridades en una zona boscosa y cerca de la carretera que comunica a Dosquebradas con Santa Rosa, en Risaralda.

De acuerdo con la Fiscalía, Rivera Cubillos, quien cometió el crimen el pasado 5 de julio, reconoció su responsabilidad en cuanto al delito de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Según la investigación, liderada por un fiscal adscrito a la Seccional Risaralda el crimen ocurrió en medio de una discusión, y la atacó con un arma cortopunzante.