El coronel retirado del Ejército Nacional Ariel Mora Rodríguez, disparó contra su exesposa y su hijo en una pizzería del suroriente de Pasto antes de quitarse la vida minutos después, el pasado viernes 31 de octubre.

En video quedó captado el rostro del otro presunto agresor de Jaime Esteban Moreno, el estudiante universitario que murió por golpiza

Procuraduría pide superar rezago en el registro de autoridades, censos y asociaciones indígenas

Bancolombia y Nequi anunciaron mantenimientos en sus aplicaciones para esta semana

El hecho ocurrió en plena celebración de Halloween, cuando cientos de personas disfrutaban de la noche en el restaurante.

De acuerdo con el reporte inicial de las autoridades, Mora Rodríguez, retirado del Ejército desde el año 2020, habría citado a su expareja y a su hijo en un restaurante de la avenida de los Estudiantes, un sector concurrido de Pasto.

X @FisgonNarino Pizzería donde el excoronel le disparó a su exesposa e hijo en Pasto

Las víctimas fueron identificadas como Magda Patricia Muñoz, y Sebastián Mora Muñoz, estudiante de Medicina en la Fundación Universitaria San Martín, quien realizaba su internado rotatorio en el Hospital Departamental de Nariño.

El joven falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que su madre fue trasladada a una clínica cercana en estado crítico, y se mantiene en UCI.

Redes sociales Sebastián Mora Muñoz asesinado por su padre en Pasto

Tras cometer el crimen, el exmilitar escapó en un taxi y, en el trayecto, se disparó con la misma arma. Fue llevado al Hospital San Pedro, donde falleció poco después de su ingreso.

¿Por qué el coronel retirado del Ejército Nacional le disparó a su familia?

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Pasto asumieron el caso y adelantan las investigaciones para determinar los motivos detrás del ataque.

Una de las hipótesis principales apunta a que el encuentro fue convocado como una “reunión familiar” que derivó en una discusión intensa, aunque no se descarta la posibilidad de que existieran antecedentes de violencia intrafamiliar.

Redes sociales Magda Patricia Muñoz se encuentra en estado crítico

Las autoridades revisan cámaras de seguridad de la zona y recopilan testimonios de los testigos, quienes podrían ayudar a esclarecer lo sucedido dentro y fuera del restaurante.

También se evalúa si el coronel retirado contaba con permiso legal para portar el arma y si había recibido atención médica por alteraciones emocionales o psicológicas previas.

Último adiós a Sebastián Mora

Compañeros de Sebastián, el joven estudiante de Medicina, también expresaron su tristeza en redes sociales, recordándolo como un joven solidario y apasionado por su carrera.

“Era una persona noble, siempre dispuesto a ayudar. Su sueño era trabajar en urgencias y servir a la comunidad”, escribió un amigo en redes.

Redes sociales Sebastián Mora Muñoz fue despedido por sus compañeros de clases

El cuerpo de Sebastián fue velado en la parroquia de la Sagrada Familia, en el barrio Palermo. Entre lágrimas y flores blancas, sus allegados destacaron su sencillez, dedicación y espíritu solidario, señaló el medio El Tiempo.

Las honras fúnebres concluyeron con un sentido mensaje de sus profesores, quienes lo despidieron como un ejemplo de humanidad dentro y fuera de los salones.

Masacre en el Cauca: asesinan a cuatro personas en Corinto, entre ellas estaría una menor de edad

Mientras que a varios kilómetros de distancia, en el templo de San Andrés, se llevó a cabo el velorio del coronel retirado Ariel Mora Rodríguez.

La ceremonia se cumplió el pasado lunes 3 de noviembre y contó con la presencia de familiares, amigos y algunos excompañeros del Ejército Nacional.

Redes sociales Madre de Ariel Mora Rodríguez señaló que era un buen hijo y buen padre

Durante la eucaristía, uno de sus primos expresó su rechazo hacia los comentarios ofensivos que circularon en redes sociales tras la tragedia.

“Retomando las palabras del padre, hago énfasis en los comentarios desgraciados que se hacen en las redes sociales, que en vez de construir lo que hacen es destruir”, dijo.

Influencer Fernanda Restrepo convoca plantón en Barranquilla: “No me dejan ver a mis hijas”

Asimismo, indicó: “No saben el daño que causan. Pero los que estamos aquí sabemos quién fue Ariel: un buen hijo y un excelente padre”.

La madre del coronel retirado Ariel Mora Rodríguez también se pronunció

Durante la ceremonia, Nery Rodríguez, madre del coronel, habló en medio del llanto para pedir comprensión y perdón por lo sucedido. “Él estaba deprimido por circunstancias de la vida”, confesó.

“Yo solo pido perdón y que a él mi Dios lo bendiga y también lo perdone, y me lo reciba en la gloria eterna. Él fue un maravilloso hijo, siempre pendiente de sus papás, siempre pendiente de sus hermanos”, indicó.

Presidente Petro propone a Claudia Sheinbaum crear un “observatorio sobre el crimen organizado” con México

Asimismo, la madre del coronel también dedicó palabras a su nieto Sebastián Mora, la otra víctima del crimen. “A veces me decían que era mi último hijo. Yo lo consideraba como mi hijo. Así como amé a mi hijo, también amé a Sebastián y lo llevaré siempre en mi corazón”.