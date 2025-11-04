El municipio de Corinto fue escenario nuevamente de un acto demencial, al menos cuatro personas fueron asesinadas mientras departían en un establecimiento comercial la noche del pasado 3 de noviembre.

Según Indepaz, las víctimas se encontraban en el establecimiento de nombre El Cantinazo cuando “jetos armados ingresaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas presentes, causando la muerte de las víctimas y dejando varios heridos”.

Los fallecidos, de los que aún no se conocen sus identidades, son dos hombres y dos mujeres, entre las que se encuentra, al parecer, una menor de edad. Esta información está por ser verificada por las autoridades que no se han pronunciado al respecto.

En videos que circulan ampliamente por redes sociales se aprecia el desespero de los sobrevivientes por atender a los heridos y las víctimas fatales que quedaron tendidas en el suelo en medio de charcos de sangre.

Ya la Defensoría del Pueblo había emitido dos alertas tempranas que incluye al municipio de Corinto con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.

Además, advierten de un riesgo “inminente” en esa población por la confrontación entre las disidencias Dagoberto Ramos y Frente 57 Yair Bermúdez. “Se reporta disputa territorial y control social, con imposición de normas ilegales y restricciones a la movilidad”.

“La población enfrenta riesgos de reclutamiento, confinamiento y uso de minas antipersona, por lo que la Defensoría del Pueblo solicita una acción urgente del Estado para proteger a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas”, advierte la alerta temprana AT 019/24.

En el municipio de Corinto operan al menos dos grupos armados ilegales: el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental del EMC y el Frente 57 Yair Bermúdez así como b0andas de carácter local.