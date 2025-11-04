BOGOTÁ. A través de un boletín de prensa la Procuraduría reportó este martes que solicitó al Ministerio del Interior dar cumplimiento inmediato a los compromisos asumidos con la entidad el pasado 4 de agosto, con el objetivo de reducir el rezago y las demoras en el registro de autoridades, censos y asociaciones indígenas en el país.

El Ministerio Público indicó que envió una carta al respecto dirigida al viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Héctor Gabriel Rondón Olave.

El ente de control disciplinario señaló que también requirió la matriz actualizada de seguimiento de la mesa de alto nivel, que identifica las entidades con mayores incumplimientos y las comunidades más afectadas, por esta situación.

Por último, la Procuraduría manifestó que “la falta de avances en esta materia pone en riesgo el acceso de las comunidades étnicas a derechos fundamentales como el reconocimiento jurídico de sus territorios, la participación en la toma de decisiones y la implementación de mecanismos de protección frente a amenazas”.