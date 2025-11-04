El presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá y socio principal de la firma Vargas Abogados, Enrique Vargas Lleras, envió una carta al director de X, el magnate Elon Musk, para que haga “una revisión urgente del cumplimiento normativo de la cuenta del presidente Gustavo Petro en la red social X”

Esto debido a que Petro “podría estar contraviniendo las restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, luego de que el mandatario colombiano fuera incluido en la denominada Lista Clinton”.

Expone en este sentido el abogado y empresario que “de acuerdo con la legislación estadounidense, todas las empresas bajo su jurisdicción —incluida X Corp.— están obligadas a suspender cualquier servicio o transacción con personas sancionadas”.

Vargas señala que no presume incumplimiento por parte de X Corp., pero solicita una confirmación formal de que los protocolos de verificación y cumplimiento han sido aplicados rigurosamente.

“Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la cuenta identificada como @petrogustavo pertenece a una persona actualmente incluida en la lista de nacionalmente designados, solicito respetuosamente que X Corp. verifique si se han implementado las medidas necesarias para suspender o restringir la prestación de servicios al señor Petro Urrego, que puedan contravenir la normativa vigente de los Estados Unidos”, se lee.

