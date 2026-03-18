Tres integrantes de una misma familia fueron asesinados la noche del martes 17 de marzo en el municipio de Belén de Umbría, ubicado en el occidente de Risaralda, luego de que dos sujetos armados irrumpieran en una vivienda de la avenida Arenales, en plena zona urbana, y abrieran fuego contra sus habitantes.

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Las autoridades identificaron a las víctimas como Jhon Alejandro Castrillón Arroyave, Yesica Tobón Agudelo y un adolescente de 15 años cuya identidad se reserva por tratarse de un menor de edad. Según la Policía de Risaralda, Castrillón Arroyave era conocido con el alias de ‘Mellizo’; Tobón Agudelo era su compañera sentimental, y el joven era su hijastro.

El coronel Jhon Hernando Téllez, comandante de la Policía en Risaralda, confirmó que el ataque tenía un objetivo específico y que la mujer y el menor resultaron afectados colateralmente.

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“Frente a los hechos, se tiene como principal hipótesis que la acción armada estaría en contra de una persona conocida con el alias de ‘Mellizo’ y lamentablemente en esta acción también resulta afectada su compañera sentimental y su hijastro”, aseguró el alto oficial.

Y agregó: “La Policía Nacional ha dispuesto de todas las capacidades de inteligencia y de investigación criminal, para recopilar los elementos materiales probatorios, que nos permitan llevar ante la justicia a los responsables de este hecho”.

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Las autoridades municipales y departamentales continúan las diligencias en el lugar de los hechos. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre las líneas de investigación y posibles capturas relacionadas con este triple homicidio en Belén de Umbría.

Otros hechos violentos en Risaralda

La masacre en Belén de Umbría se suma a una serie de hechos violentos que han sacudido al departamento de Risaralda en lo corrido del año.

Según cifras de las autoridades, el área metropolitana de Pereira registró 23 homicidios solo durante enero de 2026, lo que representó un incremento del 21 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las ciudades más afectadas han sido Pereira, Dosquebradas y La Virginia.

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Uno de los episodios más alarmantes del año se registró el 6 de enero, cuando cinco personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en Pereira, una jornada que incluyó ataques sicariales en distintos puntos de la capital risaraldense y encendió las alarmas sobre el repunte de la criminalidad en la región.

Gran parte de estos hechos violentos han estado vinculados con disputas entre estructuras delincuenciales y dinámicas de microtráfico, según las autoridades departamentales.