El pasado 20 de febrero de 2026 se registró un grave incidente en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana se le cruzara en la trayectoria de despegue a un avión de Latam, que cubría la ruta Bogotá-San Andrés.

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Gracias a la rápida reacción de la tripulación de la aeronave comercial se pudo evitar una tragedia, con más de 150 pasajeros a bordo. Un informe técnico final reveló en detalle cómo se desarrolló el incidente aéreo, destacando que la reacción fue oportuna y determinante para evitar una posible colisión.

El documento, elaborado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, reconstruye la secuencia del evento y concluye que la situación se debió a múltiples fallas operacionales, especialmente en la comunicación y en la coordinación del tránsito aéreo.

De acuerdo con el informe, el vuelo de Latam ya había iniciado su carrera de despegue con 163 personas a bordo cuando se presentó la emergencia, la cual obligó a la tripulación del Airbus A320 a ejecutar una maniobra de despegue interrumpido a alta velocidad, considerada una de las más críticas en la aviación comercial.

Asimismo, el informe detalla que la aeronave alcanzaba más de 140 nudos cuando la tripulación detectó la presencia del helicóptero cruzando la trayectoria de la pista 14R, lo que obligó a abortar la maniobra.

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En ese momento, los pilotos tomaron la decisión de abortar el despegue, aplicando el “Rejected Takeoff (RTO)”, un frenado máximo o maniobra altamente exigente tanto para la tripulación como para la aeronave, ya que se realiza en condiciones límite.

El frenado de emergencia generó afectaciones técnicas importantes en la aeronave. El informe detalla que la maniobra extrema provocó temperaturas cercanas a los 900 °C en los frenos y la despresurización de las ruedas del tren de aterrizaje principal, por lo que fue necesario una inspección técnica inmediata.

Autoridad AIG de Colombia Comunicaciones y posiciones de las aeronaves involucradas en el incidente del 20 febrero 2026.

El helicóptero cruzó en zona crítica

El informe de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes señala además que el helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) realizó un cruce a baja altura sobre la trayectoria activa de la pista justo cuando el avión estaba en plena carrera de despegue.

La investigación revela que la aeronave militar no mantuvo la altitud asignada, es decir, incurrió en “incumplimiento de la altitud de seguridad instruida”, además su paso se dio en un momento crítico, sin que existiera una separación segura entre ambas aeronaves.

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De igual manera, el helicóptero de la FAC pasó a una distancia lateral reducida, lo que generó una percepción inmediata de riesgo por parte de la tripulación del vuelo comercial.

Otro de los hallazgos más relevantes del informe está relacionado con las fallas en las comunicaciones entre el control de tránsito aéreo y las aeronaves involucradas.

El documento enfatiza que: