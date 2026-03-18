Verdaderos momentos de terror vivió un empleado del área de circulación de EL HERALDO, quien fue víctima de un caso de atraco y de una brutal golpiza a manos de una manada de delincuentes durante la madrugada del pasado lunes 16 de marzo en el barrio Villate, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

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Este medio conoció que el hecho se registró hacia las 2:45 a. m., cuando el empleado llegó hasta un negocio de la calle 64B con carrera 15, del barrio en mención, adonde debía entregar un ejemplar del periódico.

En un video que hoy hace parte del material probatorio de las autoridades, se aprecia el momento en que la víctima, luego de dejar el producto, es abordada por al menos siete individuos en cuatro motocicletas.

Entre unos cuatro desconocidos rodearon al empleado y lo empezaron a agredir para que entregara sus pertenencias.

En el mismo acto, la víctima intentó protegerse en el piso, pero uno de los sujetos saltó y con todo su peso cayó sobre la cabeza del empleado.

Luego, los mismos sujetos se llevaron la moto de la víctima, identificado como Alexander Cáceres Collante, de 53 años de edad.

Pero la historia no para allí. El empleado del área de circulación de esta casa editorial, luego de denunciar el caso, fue llamado por desconocidos para que “pagara el rescate” de la motocicleta, exigiéndole al menos 2 millones 300 mil pesos.

“Quedé con nervios”

En la tarde de ayer, en diálogo con una periodista de esta casa editorial, Cáceres Collante recordó cómo fueron los hechos en Villate y lo que ocurrió posteriormente.

“Yo llegué al trabajo a las 12:00 de la madrugada del lunes y salí a hacer ruta de reparto a las 12:40. Llegué a Villate a las 2:45 y cuando entregué el periódico, veo que vienen varios muchachos en moto”, expresó Cáceres.

Seguidamente, de acuerdo con la narración de la víctima, “los tipos me requisaron y me dijeron que si me iba hacer matar... Yo no llevaba nada de valor. Eso les daría rabia. Ahí es cuando empezaron a pegarme en la cabeza, en los brazos, en las piernas y las costillas. Después se llevaron mi moto”, aseguró.

Con dolor y aturdido por los fuertes golpes, el hombre caminó algunas cuadras, siendo auxiliado por los ocupantes de un carro.

“Esas personas me llevan al CAI San Vicente, en Cevillar, pero de ahí solo me tomaron la declaración y me fui para la casa. Me tocó a pie porque no tenía plata”, comunicó.

Solo hasta ayer Alexander acudió al médico, pues manifestó que estaba adolorido y tenía “muchos nervios” por lo sucedido.

Al tiempo, el hombre pidió el apoyo de las autoridades para recuperar su vehículo: “la moto es mi vehículo de trabajo, y con esta transporto a mi familia. Espero recuperarla”, finalizó.