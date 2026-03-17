En la tarde de este martes 17 de marzo, pasajeros y trabajadores del aeropuerto de Barranquilla Ernesto Cortissoz fueron evacuados por el personal de vigilancia de la terminal aérea por posible hallazgo de explosivos.

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En su momento pudo establecerse que perros antiexplosivos estaban haciendo las labores de control cuando se sentaron frente a una maleta que estaba en bodega, lo que encendió la alerta de los uniformados.

La Aerocivil le confirmó a EL HERALDO que efectivamente se activó el protocolo de emergencia por amenaza de bomba, a la espera de que unidades antiexplosivos llegaran al sitio a verificar la situación y confirmar si se trató de una falsa alarma o no.

Después de las labores pertinentes por parte de las autoridades, se descartó cualquier amenaza o posible bomba que afectara la seguridad del aeropuerto.

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La Aeronáutica Civil confirmó la normalización de las operaciones alrededor de las 2:00 p. m. de este martes. La autoridad aérea aseguró que: “tras completar rigurosos protocolos de verificación, se ha descartado la presencia de artefactos explosivos en la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz”.

Asimismo señaló que gracias a la rápida activación de los protocolos de seguridad y a la “efectiva respuesta de las unidades antiexplosivos de la Policía Nacional”, se confirmó que el objeto reportado por el equipo canino no representaba un riesgo para la comunidad aeroportuaria.

Disposiciones de la Aerocivil tras el resultado negativo de posible bomba

Se ha autorizado el ingreso inmediato de viajeros, tripulaciones y colaboradores a las instalaciones.

El personal de la Torre de Control ha retomado sus funciones, normalizando de forma gradual los servicios de control de tránsito aéreo.

El aeropuerto se encuentra nuevamente operativo. No obstante, la programación de los vuelos podría presentar variaciones mientras se estabiliza el flujo de operaciones.

Cortesía Comunicado de la Aerocivil sobre posible bomba en el Ernesto Cortissoz.

Declaraciones de la Policía Nacional sobre el caso

Por su parte, las autoridades señalaron que después de la alerta emitida por el canino, perteneciente al esquema de seguridad de la vigilancia privada del aeropuerto, unidades especializadas de la Policía Metropolitana de Barranquilla, junto con el canino antiexplosivos, realizaron una verificación exhaustiva del lugar y de los elementos señalados.

“Tras la inspección técnica, no se evidenció la presencia de sustancias o artefactos explosivos, descartando así cualquier riesgo para la comunidad aeroportuaria”, se lee en el comunicado.

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La Mebar hizo un llamado a la comunidad a “mantener la calma y confiar en los procedimientos institucionales, los cuales permiten actuar de manera oportuna y efectiva ante cualquier alerta”.