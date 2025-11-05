Un fuerte rifirrafe protagonizado por los congresistas Jota Pe Hernández e Iván Cepeda se registró este martes 4 de noviembre durante la plenaria del Senado.

En medio de la confrontación entre los senadores, Hernández exhibió fotografías en las que Cepeda aparece junto a exintegrantes de las Farc como Jesús Santrich, Iván Márquez, alias ‘Romaña’, Hugo Chávez y más líderes de gobiernos de izquierda.

“Voy a mostrarle a todo el país qué clase de sujeto es usted y el peligro que para Colombia representa. A Iván Cepeda le duele mucho que lo relacionen con bandidos, criminales, asesinos, guerrilleros. Pero qué hacemos viejo si el transgresar de su vida ha sido vivir abrazado de guerrilleros que tanto daño le han hecho a Colombia”, dijo el senador Hernández.

“Antes de que lo niegue y amenace con denunciar, yo quiero que mire las siguientes fotos y responda. ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz Jesús Santrich? ¿No es usted el que celebra con alias Romaña o el que aparece en un atril de las Farc con Raúl Reyes de fondo?, cuestionó Hernández.

Durante la sesión, Hernández también mencionó la respuesta de alias Walter Mendoza, quien expresó que le gustaría que la presidencia fuera alcanzada por Iván Cepeda.

“Yo sé que a ustedes no les gusta que lo relacionen con los guerrilleros de las FARC, pero qué curioso que cuando le preguntan a este señor, alias Walter Mendoza, cabecilla de cinco bloques de las disidencias de la FARC, que ‘¿quién es su candidato?’, en un video responde que le gustaría que ganara Iván Cepeda”, indicó.

Asimismo, el senador señaló a Iván Cepeda como peor que el presidente Gustavo Petro.

“Ganando este sujeto y siendo el sucesor de Petro, van a continuar los fracasados diálogos de la fracasada política de paz total, que solamente le ha traído beneficios e impunidad a los bandidos, a los guerrilleros y a los criminales. Colombia tiene que tenerla clara si va a votar por un candidato que le ponga mano dura a los bandidos o si va a seguir entregándole el país en manos a candidatos como este que van a seguir premiando a esos criminales, nombrándolos gestores de paz, levantándoles órdenes de captura, pagándoles por no robar o no matar. Ni un voto para este sujeto que sin duda alguna puede ser peor de peligroso”, manifestó.

🔴LE DOLIÓ AL CANDIDATO PETRISTA QUE LE QUITARA LA MÁSCARA!!



Que todo el país conozca la verdad y vea que este sujeto Iván Cepeda NO ES una santa paloma.



Toda su vida se la pasó llegando a acuerdos fallidos con los bandidos, en diálogos que solo han beneficiado a criminales.👇🏻 pic.twitter.com/qlkXJ7jbYU — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) November 5, 2025

Ante los ataques del senador de Alianza Verde, Cepeda, quien es candidato presidencial del Pacto Histórico, defendió su aparición en las fotografías.

“Las fotos que usted acaba de mostrar son en escenarios de construcción de paz. Sí, con los bandidos hay que dialogar, porque es la única manera de salir adelante. Porque hay bandidos en todas partes, no solamente en las mesas de negociación. Usted sabe que aquí en este recinto también los hay. Y que han sido además defendidos por usted”, aseguró.

Asimismo, le pidió a Hernández que buscara “ayuda profesional” para sostener un debate tranquilo.

“Yo le propongo, sinceramente, que busquemos ayuda profesional para que usted se serene un poco y podamos tener un debate democrático y tranquilo”, expresó.

Por su parte, afirmó que los más de 1,5 millones de votos conseguidos durante la consulta de octubre tienen a Jota Pe Hernández atemorizado.

“no es que ni un voto… son un millón quinientos cuarenta mil los que recibí hace unos cuantos días, que yo veo que a usted lo tienen francamente aterrorizado. Pero es la democracia senador, hay que ir a ganar los votos, no a ganarlos en el espectáculo de la calumnia la injuria y la mentira en la cual es ustedes especialistas, lo hemos visto en todas las formas en todas sus apariciones en este Congreso. Jamás le he escuchado una propuesta que ilumine el futuro de este país”, sostuvo.

Ante el “agarrón” de los parlamentarios, el senador Honorio Enríquez intervino para respaldar a Hernández y solicitó a Cepeda “responderle a los colombianos por esas fotos con criminales”.