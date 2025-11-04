El abogado Juan David León, defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, radicó este martes ante la Fiscalía General de la Nación un paquete con 76 folios que demostrarían las pruebas de legalidad en la compra de lujoso apartamento de su cliente, en 2023.

En entrevista con La FM, el abogado León manifestó que este inmueble, el apartamento 901, ubicado al norte de Bogotá, fue comprado en su momento por un valor que superó los 1.800 millones de pesos, con dinero adquirido legalmente. Aseguró que los documentos entregados al ente de control contienen toda “trazabilidad financiera”.

León indicó que entre las pruebas aportadas se encuentran extractos financieros y bancarios, copia de los contratos suscritos, cheques, y los demás prestamos que adquirió Ricardo Roa para cancelar la respectiva obligación del penthouse.

“Nosotros seguimos haciendo una actividad investigativa exhaustiva para lograr esclarecer cualquier afirmación y cualquier tacha de irregularidad que se ha tratado de crear, pero que como hemos visto en la trazabilidad documental es inexistente”, dijo al medio antes citado.

Asimismo, hizo énfasis en que “la trazabilidad establece que se pagaron 1.800 millones de pesos, como está determinado no solamente en la escritura, sino en la promesa y en la trazabilidad financiera, la cual estuvo patrocinada por grandes sumas a través de créditos bancarios que le permitieron a Ricardo Roa contar con la solvencia financiera para realizar el pago”, añadió el jurista.

El abogado de Ricardo Roa hizo énfasis en que la adquisición de la vivienda no es sinónimo de una irregularidad, y menos cuando se canceló la totalidad del precio acordado en el respectivo contrato.

“Como cualquier otro ciudadano y su pareja tenían un interés en adquirir una vivienda donde pudieran continuar realizando su vida en pareja, tenían la intención de llevar a cabo unos acercamientos para buscar un inmueble que cumpliera con sus necesidades, habían hecho ofrecimientos por otros apartamentos que no se pudieron materializar y posteriormente, llegaron a materializarse con este apartamento de 901, sin siquiera tener conocimiento de que pertenecía o que era titularidad de una de las personas que esta siendo mencionada en ese escándalo”, sostuvo a La FM.