Sin servicio de energía se encontrarán varios municipios, corregimientos y zonas rurales en el centro y sur del Atlántico este miércoles 5 de noviembre, debido a labores de mantenimiento al interior de la subestación Sabanalarga, por parte del equipo Transelca, en conjunto con Air-e Intervenida. El servicio será suspendido entre las 5:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Entre ellos se encuentran Luruaco, Repelón, Rotinet, Arroyo de Piedra, Molineros, La Peña, Colombia, Isabel López, San Juan de Tocagua, La Puntica, Pendales, Cien Pesos, Santa Cruz, Los Límites, Agencia de Desarrollo Rural, Estaciones de bombeo de Repelón, Manatí, Carreto, Santa Lucía, Algodonal, Suan, Campo de la Cruz, Candelaria, Bohórquez, Ponedera, Cascajal, Martillo, Puerto Giraldo, Santa Rita, Leña, La Retirada y la Vía Ponedera – Palmar de Varela.

Trabajos en Juan de Acosta y Barranquilla

En el barrio Villa Estadio, del municipio de Juan de Acosta, este miércoles también se realizarán obras de intervención en la red eléctrica en las calles 3 a la 5, entre las carreras 1 y 2.

El suministro de energía será suspendido durante las labores de mantenimiento para el cambio de un poste, cruceta y redes secundarias, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. hasta 4:00 p.m.

Por su parte, en Barranquilla, en el barrio Abajo se adelantarán obras en la red eléctrica de la calle 47 con la carrera 53, durante las 9:10 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Adicionalmente, en la calle 37 con la carrera 45, en el horario de 8:30 de la mañana hasta 5:00 de la tarde, se cambiará un bajante de un transformador.