Dos jóvenes que apenas empezaban la vida, una de ellas menor de edad, fueron las dos víctimas fatales más recientes de la violencia ejercida por las estructuras criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana.

El primer caso reportado fue el de Glenis Patricia Rodríguez Ariza, de 18 años, quien falleció en la madrugada de este miércoles 25 de febrero, luego de permanecer varias horas luchando por su vida tras resultar herida con arma de fuego en el municipio de Soledad.

De acuerdo con el reporte oficial suministrado por las autoridades, el deceso se produjo hacia las 2:50 a. m., como consecuencia de las lesiones sufridas en un ataque armado registrado la noche del martes en el barrio Villa Paraíso.

Testigos dijeron que la joven se encontraba en una vía del sector cuando a eso de las 9:10 de la noche fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. El parrillero, sin mediar palabra, esgrimió un arma de fuego y la accionó en varias ocasiones contra la integridad física de la víctima, dejándola malherida. Posteriormente, fue auxiliada y trasladada por sus familiares al centro asistencial más cercano.

Según manifestó la madre de la víctima a las autoridades, la familia habría recibido amenazas previas por parte del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, lo que ya es materia de verificación por parte de los investigadores.

Por su parte, habitantes del sector señalaron que la joven y su núcleo familiar presuntamente tendrían vínculos con el grupo delincuencial Los Pepes, versión que también está siendo evaluada dentro del proceso investigativo.

En esa línea, investigadores obtuvieron información que los hermanos de la joven habían sido asesinados en distintos hechos criminales registrados en Soledad.

Keyner Enrique Rodríguez Ariza, conocido con el alias de ‘Caballito’, fue asesinado el pasado 26 de noviembre de 2025 en el barrio Normandía. Y el pasado viernes 6 de febrero en el barrio Villa Soledad fue acribillado Yeiner Antonio Rodríguez Ariza, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza que le causaron la muerte de manera instantánea.

A raíz de las amenazas la hoy víctima se había trasladado a Bogotá, pero regresó para el sepelio de su hermano Yeiner Antonio y decidió quedarse.

Fuego en Las Américas

Hacia la 1:00 de la tarde de este miércoles Luzdaris Maickell Guerrero Corro, de 17 años y estudiante del SENA, fue asesinada a tiros por dos sicarios que irrumpieron en su vivienda cuando apenas regresaba de su jornada estudiantil.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, la menor se encontraba en el interior de su residencia, ubicada en la calle 51B con carrera 2B, en el barrio Las Américas, localidad Metropolitana de Barranquilla.

En ese momento, dos sujetos arribaron hasta la residencia, empujaron la puerta a golpes y, al ubicar a la menor, estos desenfundaron armas de fuego y la acribillaron, asesinándola en el lugar de los hechos.

Posterior al hecho de sangre, los agresores se dieron a la fuga hacia un rumbo desconocido.

Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales se perpetró el trágico homicidio.

Víctimas recientes

La psicóloga Ruth Pareja, integrante del Movimiento Amplio de Mujeres, colectivo que lucha contra la violencia de género, alertó sobre el número de mujeres que han sido asesinadas en el departamento del Atlántico en lo que va de este 2026 y pidió el pronto esclarecimiento de los casos.

1. Carmen Andrea Hernández Pérez (23 años)

2. Gladys María Reyes Mendoza (50 años)

3. Linda Mireya Ordoñez (36 años)

4. Yuliet Paola Camacho López (35 años)

5. Maryory Magdalena Jiménez Pérez (42 años)

6. Dayana Marcela Morales Meza (17 años)

7. Yainis Contreras Acosta (22 años)

8. Everledis / Un disparo fue trasladada en una moto donde sufre accidente de tránsito y muere (sin esclarecer/ barrio Los Rosales, suroccidente Barranquilla)

9. Betania María Méndez Machado (24 años)

10. Constanza Isabel Rivera Salas (39 años)

11. Leisis María Silvera Manotas (39 años)

12. Glenis Patricia Rodríguez Ariza (18 años)

13. Luzdaris Maickell Guerrero Corro (17 años)