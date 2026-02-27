Un nuevo hostigamiento contra la fuerza pública se registró en la mañana de este viernes 27 de febrero en el departamento del Cesar. De acuerdo con las autoridades, presuntos miembros del ELN atacaron la estación de Policía del municipio de Río de Oro, causando la muerte de un uniformado.

Se trata del subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro, de 36 años, oriundo del municipio de Bosconia, quien fue trasladado a un centro médico tras el ataque.

En el centro asistencial fue sometido a un procedimiento quirúrgico debido a la gravedad de las heridas; pese al esfuerzo de los médicos falleció en medio de la intervención.

En estos hechos, también resultó herido otro uniformado que está siendo atendido por los galenos.

Ante esto, el director de la Policía, General William Oswaldo Rincón Zambrano, lamentó la muerte del uniformado y envió un mensaje de condolencias a su familia.

“Hoy me invade una tristeza que no cabe en las palabras. Me duele informar que, en Río de Oro, Cesar, las balas de la cobardía nos arrebataron a uno de los nuestros, el subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro.”, escribió en un mensaje desde su cuenta de X.

“Jorge estaba adecuando las trincheras de la estación para proteger a sus compañeros cuando un francotirador segó su vida. Pienso en su familia y no hay palabras que calmen este vacío, pero sí la promesa de que capturemos a los responsables de este cruel crimen.”, añadió.

¡𝗡𝗢𝗦 𝗔𝗥𝗥𝗘𝗕𝗔𝗧𝗔𝗥𝗢𝗡 𝗔 𝗨𝗡𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦!



— General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) February 27, 2026

Desde la Alcaldía de Rio de Oro se ordenó a la comunidad suspender sus actividades diarias y resguardarse en sus hogares.

“El Comando de Policía de este municipio está ubicado muy cerca del recinto donde se adelantan las jornadas de capacitación a los jurados de votación”, dijo la entidad.

“Debido a esta situación de orden público, las autoridades evalúan la citación a una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral Municipal, con el propósito de tomar decisiones que garanticen el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 8 de marzo”, añadió.

Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que “fue necesario suspender las jornadas de capacitación a los jurados de votación que prestarán su servicio durante las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales”.