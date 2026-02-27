Con la finalidad de que las elecciones legislativas de este 8 de marzo transcurran de la mejor manera tanto en el ámbito de seguridad como de condiciones atmosféricas en el departamento de Sucre, la gobernadora Lucy García Montes le hizo un requerimiento a algunos alcaldes.

La mandataria le solicitó a los burgomaestres de los municipios de Tolú, San Onofre, Guaranda, San Benito Abad, Majagual, San Marcos y Caimito, donde las condiciones climáticas y la cercanía a cuerpos de agua elevan el nivel de riesgo, a que presentes con un urgencia un informe detallado sobre control territorial y ambiental.

El aludido informe debe contener reportes estructurados y con soportes técnicos que incluyan: ocupaciones en zonas de riesgo: medidas adoptadas en áreas susceptibles de inundación; erosión de riberas: actuaciones administrativas y correctivas implementadas; drenaje pluvial: acciones para mitigar el deterioro de sistemas naturales y artificiales y soportes técnicos: actos administrativos, registros fotográficos y planes de intervención.

El pronunciamiento de la gobernadora se produjo durante el Comité de Seguimiento Electoral que se desarrolló este jueves 26 de febrero en la sede del gobierno departamental, donde además aseguró que “el departamento está listo para garantizar unas elecciones seguras, organizadas y transparentes el 8 de marzo”.

Agregó que están dadas las garantías en materia de seguridad, logística y acompañamiento institucional para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

Por su parte los secretarios General y del Interior de Sucre, Andrés Vivero León, y Mileicy Barrios Chávez, respectivamente, anunciaron que este viernes 27 de febrero entregarán un vehículo y parte de la logística a la Registraduría Nacional del Estado Civil para optimizar su capacidad de desplazamiento y coordinación en el territorio y, a más tardar el martes 3 de marzo harán entrega del resto de los insumos requeridos por la entidad electoral para el buen desarrollo de la fiesta democrática legislativa.

Del Comité de Seguimiento Electoral participaron los representantes del Ejército, la Armada y la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Ministerio del Interior, Misión de Observación Electoral (MOE), Registraduría Nacional del Estado Civil y alcaldes o delegados municipales.