El Centro Regional de Pronósticos y Alertas Tempranas de la Mojana- Corpomojana, alertó al término de la tarde de este jueves 26 de febrero sobre dos crecientes del río Cauca que actualmente transitan por este y que provienen de la cuenca alta y la cuenca baja.

Ante esto se emitió la alerta roja en los cuerpos de agua asociados al rompimiento en Cara ‘e gato que lleva más de cuatro años abierto.

Agrega el informe que las dos ondas de creciente generarán ascensos significativos en los niveles de caños, ciénagas y demás cuerpos de agua conectados en la zona.

La Gobernación de Sucre a través de un comunicado informó que esta condición representa riesgo inminente de inundaciones, por lo que además de la alerta roja recomienda máxima atención a las comunidades ribereñas en las zonas de influencia del rompimiento de cara e’ gato.

A su vez indica que el departamento ya inició acciones de seguimiento, preparación y activación del CDGRD, Estrategias Departamental de Respuesta a Emergencias (EDRE) y sus respectivos protocolos operativos.

Insta a los consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios de Majagual, Guaranda, San Benito, Caimito, Sucre-Sucre y San Marcos a: iniciar acciones de preparación para la respuesta, que las entidades del SNGRD activen sus planes de contingencia; mantener activos los protocolos de emergencia y las estrategias municipales de respuesta a emergencia; tener activos los planes de evacuación preventivos, el inventario de capacidades de respuesta y las rutas de evacuación y visibilizados los posibles albergues; monitorear niveles en caños y cuerpos de agua asociados al rompimiento de cara e’ gato; monitorear constantemente las comunidades y mantenerlas informadas.