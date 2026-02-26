Los estudios y diseños a nivel de Fase III para la construcción del nuevo puente Boca de la Ciénaga La Caimanera, en el municipio de Coveñas, Sucre, ya culminaron.

Así lo informó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que los realizó en coordinación con el Concesionario Ruta al Mar S.A.S.

Estos estudios y diseños cuentan con la no objeción de la interventoría, lo que certifica su viabilidad técnica y cumplimiento normativo.

La obra garantizará la seguridad vial, continuidad del tránsito y el fortalecimiento de la conectividad turística y económica del Golfo de Morrosquillo.

En la actualidad el proyecto está estructurado en su etapa de ingeniería de detalle y listo para avanzar a la fase constructiva, por lo que la ANI le reitera a las comunidades del departamento de Sucre y del municipio de Coveñas, el cumplimiento de manera integral de los compromisos asumidos frente a la situación del Puente Boca de la Ciénaga, ubicado en el PR 36+0850 de la Ruta Nacional 9004, en el marco del Proyecto Vial IP Conexión Antioquia–Bolívar.

Dichos estudios ya fueron socializados el 22 de octubre del año 2025 con las comunidades del área de influencia, incorporando consideraciones claves para el turismo y los predios aledaños, garantizando una solución con mínima afectación y visión de desarrollo regional.

La ANI deja claro que el contrato de concesión fue estructurado como una Iniciativa Privada sin aportes de recursos públicos, lo que la limita contractualmente para ejecutar directamente esta obra.

“En este contexto, el mecanismo viable para materializar la construcción del nuevo puente es la suscripción de un convenio interadministrativo que permita la concurrencia de recursos por parte de las entidades territoriales. La ANI mantiene abierta la invitación para acompañar a la Gobernación de Sucre y a la Alcaldía de Coveñas en la estructuración del convenio que permita apropiar los recursos y ejecutar esta obra estratégica. Asimismo, a instalar una mesa de trabajo conjunta que permita definir responsabilidades, fuentes de financiación y cronograma, y avanzar de manera articulada hacia la materialización de una infraestructura prioritaria para la región”, explicó el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela Brid.