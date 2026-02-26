Con el propósito de atender los puntos críticos detectados en las riberas de los ríos que atraviesan el departamento de Córdoba y de esta forma evitar nuevas afectaciones, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres asignó más de 10 mil horas de maquinaria amarilla.

Los trabajos los realizan, incluso con personal de la entidad presente en el territorio y apoyo de la comunidad y líderes en los municipios de Lorica, Moñitos, Puerto Escondido, San Pelayo, Cereté, Canaletes y Puerto Libertador.

Estas poblaciones, de acuerdo con la UNGRD, podrán contar con 9.940 horas de maquinaria amarilla y 600 días de volquetas, que representan una inversión superior a los 6 mil millones de pesos.

Retroexcavadoras, motoniveladoras, vibrocompactadoras, retrocargadores sobre neumáticos y volquetas sencillas y doble troque hacen parte del contingente destinado para la intervención de vías y jarillones, según la necesidad de cada municipio.

A esto se suma la entrega de kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia en el municipio de Ciénaga de Oro que benefició a 500 familias; otros 285 de estos kits más otros de aseo y cocina para el corregimiento del Bugre, donde además entregaron 555 unidades de hamacas, toldillos y sábanas, y 555 galones de agua potable de 5 litros; mientras que a la vereda Las Balsas le despacharon 215 kits para 500 familias beneficiadas.