La gobernación de Córdoba inauguró oficialmente su stand en la Vitrina Turística de ANATO 2026, donde por primera vez el departamento es el destino invitado de honor en el evento más importante del turismo en Latinoamérica.

La apertura este miércoles 25 de febrero estuvo a cargo del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, quien en un gesto simbólico cedió el corte de cinta a las mujeres de un grupo folclórico de Puerto Escondido, municipio afectado por la emergencia, como homenaje a la fortaleza y resiliencia de la gente cordobesa.

“Estamos aquí físicamente, pero nuestro corazón está en el departamento, pero no me voy a quedar en el problema, Córdoba debe seguir adelante con más fuerza, con la ayuda de Dios, a través del sector del turismo”, fue el mensaje del mandatario, dejando claro que esta vitrina es una plataforma para la recuperación y el crecimiento económico.

El gobernador Zuleta Bechara destacó la importancia histórica de esta participación. “Este no es un simple stand, es el reconocimiento de la berraquera de Córdoba; es el departamento que más viene creciendo. Es un reconocimiento a todas las subregiones, juntos seguimos trabajando en la grandeza de Córdoba”, afirmó.

El stand fue concebido como una experiencia viva del territorio. Sus estaciones representan la identidad cultural a través de artesanías elaboradas por comunidades indígenas Zenú y emberá, exaltando el talento ancestral y el valor de lo hecho a mano.

Además, habilitaron dos experiencias de inmersión sensorial que permiten a los visitantes conectarse con la riqueza natural del departamento: playas, ríos y manglares que muestran la diversidad ecosistémica que hoy posiciona a Córdoba como destino emergente.

La jornada inaugural contó con la presencia de alcaldes municipales, operadores turísticos, empresarios, medios de comunicación y presentaciones folclóricas que llenaron el espacio de música y tradición. También se sumaron artistas, reinas cordobesas y embajadores culturales que respaldan esta apuesta por el turismo como motor de desarrollo.