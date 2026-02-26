Tras haber sido aprehendido en la vereda Tres Puertas del corregimiento San Isidro, zona rural de la ciudad de Montería, Córdoba, un juez de la República envió a prisión a alias ‘Risa’ o ‘el Negro’, presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo.

Al momento de la detención le hallaron en su poder un revólver calibre 38 mm, municiones, una motocicleta y un celular.

La captura en flagrancia la hicieron efectiva tropas del Gaula Militar Sinú, bajo el direccionamiento de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en articulación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación y apoyo de la Policía.

A ‘Risa’ o ‘el Negro’ le atribuyen estar implicado en al menos 12 homicidios perpetrados en la región, de allí que presentaba requerimientos judiciales por varios delitos, de hecho le imputaron ante el juez los de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

La información de inteligencia de la Policía Judicial da cuenta que este lleva una trayectoria delictiva de aproximadamente 8 años en la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo donde se “desempeña como jefe de sicarios y sería el encargado de coordinar los homicidios selectivos, secuestros, expendio de estupefacientes, así como los cobros extorsivos en área urbana y rural de Montería, especialmente en los sectores de San Isidro, Galilea, Guateque, San Anterito y Santa Isabel”.

Tendría bajo su mando a 6 miembros de la organización que cumplen diferentes roles y funciones delictivas.