La alcaldía de Montería continúa ejecutando acciones para lograr la evacuación de las aguas que permanecen en los barrios afectados por las inundaciones en las comunas 1 y 2.

Como parte de la estrategia, el alcalde Hugo Kerguelén García inspeccionó la zona, acompañado por el director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), Orlando Medina, y de personal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con quienes socializó e inició la implementación de nuevas intervenciones hidráulicas.

Tras el descenso del nivel del agua, fue posible identificar los camellones que actualmente impiden el flujo natural y la evacuación en los sectores afectados.

“Cuando el agua estaba arriba, no teníamos la posibilidad de ver los camellones. Hoy, con el nivel más bajo, identificamos que debemos romper cuatro de estas estructuras para permitir que el agua fluya sin obstáculos y salga completamente de los barrios de la margen izquierda. Esta propuesta la socializamos con la CVS y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y contamos con su respaldo para ejecutarla”, afirmó el alcalde.

Alcaldía de Montería El alcalde Hugo Kerguelén García inspeccionó la zona donde se está evacuando agua en las comunas 1 y 2.

El mandatario indicó que la primera intervención ya fue realizada con cuadrillas manuales, marcando el inicio de esta fase clave del proceso de recuperación.

“Ya rompimos el primero con trabajo manual, con el compromiso y esfuerzo de nuestros equipos en territorio. Ahora vamos a intervenir los demás con maquinaria especializada, entre ellas una retroanfibia que llega a la zona y que nos permitirá trabajar directamente dentro del agua para remover estas obstrucciones”, agregó.

Así mismo, confirmó que en articulación con la CVS y la UNGRD también se dispuso una retroexcavadora de orugas que adelantará labores de limpieza en las obras hidráulicas, con el fin de optimizar el drenaje y acelerar la evacuación del agua.

Estas acciones hacen parte del plan integral de respuesta liderado por la Alcaldía de Montería, en coordinación con las entidades ambientales y de gestión del riesgo, para proteger a las comunidades afectadas y avanzar hacia la recuperación total de los sectores impactados por la emergencia.

“Estamos aquí, en el territorio, trabajando sin descanso y en equipo con las entidades nacionales y regionales. Nuestro objetivo es claro: que el agua se vaya y que nuestras comunidades puedan recuperar sus barrios, sus hogares y su tranquilidad”, concluyó el alcalde de Montería.