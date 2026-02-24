Las lluvias del tercer frente frío ya se evidencian en algunas zonas de la Región Caribe, entre ellas la ciudad de Montería donde ha llovido los días lunes y martes de esta semana, aumentando así los niveles de las aguas represadas en algunos barrios afectados desde el 1° de febrero cuando empezó la emergencia.

Le puede interesar: La continuidad de clases presenciales en Córdoba solo se dará en condiciones garantizadas

Además hay otros sectores como El Mora, La Pradera y El Alivio, donde sus habitantes denuncian que a raíz de unas pavimentaciones ahora sus barrios afrontan estas inundaciones, por lo que llaman la atención de las autoridades competentes para que también los atiendan.

Cortesía

Cortesía

Se acumulan los desechos

De otra parte, en los barrios donde mayor impacto negativo generaron las inundaciones sus retornados habitantes ahora afrontan otra emergencia: la de los malos olores ocasionados por la acumulación de desechos y por las aguas descompuestas.

Vea aquí: Incrementan la seguridad y los controles en la Ronda del Sinú, zona centro

En el barrio El Dorado, concretamente en la calle 28, entre las carreras 13 y 16, es donde más se evidencia esta problemática de salud pública.