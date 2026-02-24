Priorizando la seguridad de las comunidades educativas, el gobierno departamental de Córdoba ha impartido directrices a rectores y directores rurales para que presten el servicio solo en los establecimientos educativos oficiales donde existan condiciones adecuadas de infraestructura, acceso y servicios básicos.

“En el caso de las sedes donde persistan afectaciones derivadas de la reciente emergencia, se continuará trabajando bajo modelos educativos flexibles que están siendo apoyados con el desarrollo de guías pedagógicas y estrategias de acompañamiento. Para ello, la Secretaría de Educación Departamental ha dispuesto su equipo y todo el respaldo técnico necesario”, informó la secretaria de Educación (e), Ángela Muñoz.

Cabe recordar que en 26 establecimientos educativos oficiales de 7 municipios tuvieron que modificar el calendario escolar y darle paso a la semana de desarrollo institucional como medida preventiva.

En aquellas instituciones educativas de este grupo donde aún no sea viable el regreso presencial a las aulas, mantendrán la implementación del modelo flexible hasta que se superen las condiciones que así lo impiden.

La secretaria de Educación (e) y su equipo de trabajo visitaron algunos establecimientos educativos del municipio de San Pelayo con el fin de inspeccionar las condiciones de la infraestructura y verificar el estado de las instalaciones tras la emergencia. En esta jornada evaluaron aspectos relacionados con seguridad, accesibilidad y prestación de servicios básicos, priorizando siempre la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La Secretaría de Educación de Córdoba le hace un nuevo llamado a rectores, directores rurales y secretarios de educación municipales para que reporten formalmente los establecimientos educativos donde hoy persistan afectaciones que impidan el retorno seguro a clases presenciales, pues ese reporte les permite actualizar el diagnóstico educativo departamental y adoptar decisiones oportunas que protejan la integridad de la comunidad educativa y aseguren la continuidad del servicio educativo.