Montería retoma las clases presenciales con estrategias de flexibilidad curricular como respuesta a la emergencia que afecta a la ciudad desde hace 24 días.

El municipio en estos momentos tiene 11 de sus instituciones educativas utilizadas como alojamientos temporales.

La emergencia ha impactado en cerca de 20.000 estudiantes tanto en la zona rural como la urbana, especialmente en la margen izquierda. Los educandos enfrentan dificultades de acceso a sus instituciones o daños en la infraestructura educativa.

Para garantizar la continuidad del proceso formativo, estos estudiantes están recibiendo atención bajo un esquema de flexibilización curricular que incluye el desarrollo de guías pedagógicas, material de aprendizaje en casa, virtualidad y modelos de alternancia, según las condiciones de cada comunidad educativa.

Cortesía Alcaldía de Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, aseguró que la educación es una prioridad en medio de la contingencia.

“Nuestra prioridad es que ningún niño, niña o adolescente pierda su año escolar por cuenta de esta emergencia. Estamos actuando con responsabilidad, garantizando entornos seguros y modelos flexibles que permitan continuar el proceso educativo mientras superamos esta situación. Montería se levanta también desde sus aulas”.

Por su parte, el secretario de Educación Municipal, Marino Gómez, señaló que el retorno se realiza bajo estrictas condiciones de seguridad y acompañamiento pedagógico.

“Hemos diseñado estrategias diferenciadas para cada institución, de acuerdo con su nivel de afectación. Donde hay condiciones para la presencialidad, regresamos a clases; donde persisten dificultades, implementamos guías, virtualidad y alternancia. Lo más importante es asegurar la permanencia escolar y el bienestar de nuestros estudiantes”.

Con el retorno a clases también se asegura la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En las instituciones que operan en modalidad presencial, el servicio se presta conforme a las modalidades establecidas; mientras que en aquellas que aún no han retomado completamente la presencialidad, el servicio lo brindarán según los lineamientos técnicos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA).