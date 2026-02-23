El alcalde Hugo Kerguelén García se reunió este lunes 23 de febrero con el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, quien junto a su equipo de trabajo y notarios del país llegó a Montería para expresar su solidaridad con las familias afectadas por la emergencia y entregar más de 4 mil mercados y otras donaciones.

La jornada humanitaria busca brindar apoyo inmediato a las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia, gracias al compromiso del sector notarial colombiano y al trabajo articulado con organizaciones sociales y la administración municipal.

El mandatario monteriano agradeció este gesto de solidaridad y destacó el respaldo institucional que ha recibido la ciudad.

“El respaldo que hoy recibimos de la Superintendencia, de los notarios y de todas las entidades que se han sumado, demuestra que Montería no está sola. Esta ayuda representa alivio y esperanza para miles de familias que hoy atraviesan momentos difíciles. Agradecemos profundamente este gesto que contribuye a la recuperación de nuestro municipio”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén García.

Por su parte, el superintendente Agudelo Sedano reiteró el compromiso del gremio notarial con las comunidades afectadas y anunció que continuarán gestionando más apoyos.

“Los notarios de Colombia estamos aquí para acompañar a Montería en este momento. Hemos traído más de 4 mil mercados, pero este es solo el comienzo. Seguimos gestionando con empresas y entidades nuevas ayudas para contribuir a la recuperación y bienestar de las familias”, afirmó.