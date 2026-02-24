En el marco de la fase de evaluación y recuperación por las inundaciones registradas en Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara lideró un espacio de diálogo con representantes del sector privado, fundaciones y actores sociales, con el objetivo de articular iniciativas solidarias y sumar capacidades para la atención integral de las comunidades afectadas.

En el encuentro, organizaciones y actores del sector empresarial manifestaron de manera espontánea su interés en aportar capacidades técnicas, sociales y productivas, no solo para el apoyo inmediato, sino también para la construcción de soluciones de mediano y largo plazo para superar las consecuencias de las inundaciones.

En la reunión participaron entidades y gremios como la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), Fenalco, Ganacor, Fundación IMAT, corporaciones privadas, empresarios, personas naturales y organizaciones sociales, quienes expresaron su disposición de contribuir a los procesos de recuperación del departamento.

El gobernador resaltó la importancia del acompañamiento del sector privado y la sociedad civil en la primera reunión.

“Nos han manifestado su voluntad de ayudar a seguir atendiendo la emergencia, en procesos clave como la reconstrucción de daños, la recuperación de vivienda, la reactivación económica y la formulación de soluciones estructurales a problemáticas que por años han afectado al departamento” dijo el mandatario de los cordobeses.

La presidenta de la Corporación Antioquia Presente, Ana Cristina Moreno Palacios, que se ha sumado a este propósito, indicó que el acompañamiento estará orientado a una intervención integral a través de seis líneas estratégicas: caracterización técnica y social, formulación de un plan de acción, rehabilitación del urbanismo, acompañamiento psicosocial, reconstrucción de vivienda y restablecimiento productivo.

La gobernación de Córdoba continuará liderando la articulación interinstitucional para garantizar una respuesta integral, coordinada y sostenible a las comunidades impactadas por la emergencia.