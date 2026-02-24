A poco menos de dos semanas para que abran los puestos de votación en el país, crecen los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral que se avecina. A las críticas le ha salido el paso el procurador, Gregorio Eljach, quien ha reiterado su defensa por la transparencia de los comicios y ha respaldado la gestión de la Registraduría Nacional, ente encargado de la logística.

Ante las insistentes declaraciones del mandatario, el procurador se fue lanza en ristre contra sus señalamientos de los que ha reiterado no hay fundamentos por ahora.

“Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, y porque fue el que me postuló a mí para hacerlo. Pero aquí tienen que respetar, y tienen que respetar competencia del Ministerio Público”, precisó Eljach durante un evento en la ciudad de Cartagena.

El alto funcionario fue más allá y puso en tela de juicio la cordura con la que Petro hace es tipo de señalamientos. Y es que el jefe de Estado ha dicho que existe “un inmenso peligro de fraude electoral” si continúan “los mismos” haciendo referencia a los funcionarios de la Registraduría.

“Y no puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un Twitter (ahora X) que saben en qué estado mental estaría el hombre en ese momento. Porque se le ha cuestionado mucho (a Petro), incluso han pedido hasta exámenes de, de toxicología”, agregó el jefe del Ministerio Público.

Desde la capital de Bolívar adelantó que el miércoles sostendrá un encuentro con el registrador y el contralor “para decirle al país qué es lo que está pasando en las elecciones”. “Si encontramos que hay algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como no hemos encontrado hasta ahora, algo que no digan que está bien, decimos que está bien”.

Por su parte, el mandatario ha sido crítico de las entidades que manejan los comicios y llevan a cabo el escrutinio: “¿Las personas que hoy, privadamente, manejan los datos de los y las colombianas son los mismos que manejan los escrutinios?”.

Petro citó antecedentes jurídicos que, dijo, dan cuenta de las fallas del sistema en ocasiones anteriores. Hizo referencia a una decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral relacionada con un caso específico de las elecciones al Senado de 2014 para sustentar su narrativa de un posible fraude.

“Todos a una, tratando de invalidar lo que ha dicho públicamente el presidente de la República, lo cual me lleva, aún más, a dudar. Dijeron en su frase que desde hace treinta años se hacen mejoras sustanciales en el sistema electoral colombiano, eso es contraevidente”, manifestó el presidente.