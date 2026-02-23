La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) inició la distribución de 6.800 pares de botas de caucho para los damnificados de los frentes fríos.

Los primeros 300 pares, que complementan los kits de asistencia humanitaria, los entregaron este lunes 23 de febrero en el corregimiento Severá, jurisdicción del municipio de Cereté.

Y otros 150 pares de botas fueron entregados en el corregimiento Sarandelo, de Lorica, a los campesinos que trabajan junto con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en la construcción de un jarillón para contener las aguas del río Sinú que los han inundado.

“Esta dotación fortalece el trabajo conjunto entre la comunidad y las entidades operativas del Sistema para responder a las emergencias por inundaciones” dijo la Ungrd.

Las botas que están entregando, que van desde la talla 33 hasta la 44, fueron donadas por el sector privado, a través de una cadena de radio Nacional.

