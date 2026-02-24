La Policía Nacional en Montería, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional y en el marco de la estrategia Turismo Seguro, y el programa “Quiero a mi Ciudad, Valoro mi Patrimonio”, desarrolla actividades de control y prevención en el entorno turístico de la Ronda del Sinú, sector Centro.

Leer también: Inició la evacuación de las aguas que inundan al barrio El Dorado, en Montería

Durante el despliegue operativo y preventivo cumplen objetivos estratégicos como presencia institucional permanente mediante el refuerzo de la vigilancia en puntos clave de la Ronda para fortalecer la confianza ciudadana y elevar la percepción de seguridad de quienes disfrutan de este pulmón verde.

Además realizan jornadas de sensibilización orientadas a la prevención del delito, específicamente el hurto a personas y el microtráfico, promoviendo el cumplimiento de la Ley 1801 de 2016 para garantizar la sana convivencia.

Igualmente llevan a cabo procedimientos de registro y solicitud de antecedentes a ciudadanos en el sector para permitir una reacción oportuna ante cualquier irregularidad.

“Nuestro objetivo principal es que la Ronda del Sinú sea un espacio de encuentro seguro para todas las familias. A través del programa ‘Quiero a mi Ciudad, Valoro mi Patrimonio’ no solo estamos realizando controles operativos y solicitud de antecedentes, sino que estamos invitando al ciudadano a ser corresponsable en el cuidado de nuestros entornos turísticos. Una Montería segura la construimos entre todos, respetando las normas de convivencia y denunciando cualquier acto que afecte la tranquilidad de este sector”, señaló el mayor Johnneyth Lora Salgado, Jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Montería.

Importante: Urrá atenderá a las comunidades afectadas por inundaciones en Tierralta