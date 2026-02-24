Si bien el paso de dos frentes fríos en el país incidió en las inundaciones que tienen al departamento de Córdoba sumergido en una gran emergencia, las autoridades, y en especial el presidente Gustavo Petro, le atribuye además responsabilidades a la hidroeléctrica Urrá.

Leer más: Bajó el precio del queso, pero crece preocupación entre gremio ganadero

Precisamente, en las últimas horas las directivas de esta, situada en el municipio de Tierralta, Córdoba, asumieron el compromiso de destinar recursos propios para ejecutar medidas urgentes de mitigación y apoyo humanitario a los damnificados de ese territorio.

Su compromiso lo hizo el presidente (e) de Urrá, Enrique Kerguelén, en el marco de una reunión que lideró en el territorio el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo Arenas, y en la que también estuvo presente el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras.

La hidroeléctrica se comprometió a implementar un sistema de monitoreo con participación comunitaria; intervenir en puntos críticos y en las bocas del río Sinú donde se registraron rompimientos; instalación de alojamientos temporales para las familias afectadas y una operación con control de inundaciones y manejo técnico de descargas.

Ver también: Trágico accidente en bulevar de Simón Bolívar: adulta mayor muere tras ser arrollada por una ‘mula’

La Unidad por su parte se comprometió a realizar acompañamiento técnico y verificación para asegurar que estas medidas se ejecuten de manera inmediata y en el menor tiempo posible.