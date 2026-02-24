Como parte de su apoyo al municipio en la emergencia por inundaciones, la empresa Veolia Montería inició el proceso de evacuación de las aguas en el barrio El Dorado, lo que contribuye en la aceleración de la reactivación del sector.

Las condiciones actuales permitieron la instalación de equipos de bombeo de gran capacidad para drenar el agua estancada en El Dorado, en el límite con El Poblado.

La empresa empezó el retiro progresivo del agua que inunda aproximadamente un tercio del sector afectado por la emergencia y que precisamente no ha permitido el restablecimiento total del servicio de energía.

Veolia Montería/Cortesía

Este trabajo de evacuación se suma a las actividades ya realizadas en otros sectores como Juan XXIII, Las Viñas, Minuto de Dios (Comuna 2), y República de Panamá y Ribera (Comuna 1).

“Veolia también está en el corazón de los monterianos, nos duele lo que ha pasado y estamos ayudando a la recuperación rápida de esta emergencia. La compañía mantiene su compromiso con el municipio y la comunidad, continuando al lado de sus usuarios”, informó su gerente general, Uriel García Pereira.

