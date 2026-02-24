Un hecho inesperado sucedió la tarde del pasado lunes en el complejo deportivo de Comfacesar, donde un vigilante terminó muerto tras ser arrollado por un automóvil Mazda, de color blanco.

Al momento se conoce que una mujer de aproximadamente 45 años, era la conductora del vehículo, el cual habría acelerado con velocidad hasta tumbar uno de los portones de dicho lugar, lo cual llevó a arrastrar al guarda de seguridad.

La víctima de este hecho fue identificada como Jesús David Crespo León, de 25 años, quien quedó debajo del automóvil. Aún con vida, pero en graves condiciones fue trasladado en una ambulancia hasta la Clínica Alta Complejidad, la cual se encuentra distante del complejo deportivo.

A los pocos minutos de su ingreso los médicos informaron que había fallecido a consecuencia de múltiples lesiones, tras ser arrollado.

Al conocerse el caso, funcionarios de la Secretaría de Tránsito procedieron a realizar la inspección técnica del cadáver, y las investigaciones respectivas ya que el momento del accidente quedó registrado en cámaras de seguridad.

De igual manera, se estableció que la conductora del vehículo era acompañada, al parecer, por dos menores de edad, quienes al igual que ella están en estado de shock y conmoción, ya que al bajarse del vehículo vieron a Crespo León, agonizando.

Reacciones

Ante estos hechos la Caja de Compensación Familiar del Cesar, indicó que lamenta profundamente el fallecimiento del vigilante, quien era colaborador de la empresa de vigilancia Viseplus Ltda.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo, uniéndonos respetuosamente a su duelo en este momento de profunda tristeza. Desde el primer momento del incidente se activaron los protocolos institucionales correspondientes, en articulación con la empresa de vigilancia Viseplus Ltda., firma con la cual Comfacesar mantiene una relación contractual formal. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones del caso, con el fin de esclarecer lo ocurrido”, indicó Comfacesar, mediante un comunicado a la opinión pública.

Por su parte, la empresa de vigilancia Viseplus LTDA, destacó que pusieron en marcha los procedimientos internos establecidos por la compañía, en coordinación con la entidad contratante y las autoridades correspondientes con el fin de atender la situación de forma responsable y conforme a los protocolos vigentes.

“Actualmente, los organismos competentes adelantan las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias de los hechos. Viseplus LTDA, ha manifestado su total disposición de colaborar en todo lo requerido dentro del proceso”, informó la compañía.

¿Quién era el vigilante?

Jesús David Crespo León, desde hace cuatro años era vigilante. Nació el 26 de diciembre del 2000, convivía con su compañera sentimental, y su hijo, en el barrio Don Alberto.