Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde de ayer lunes 23 de febrero en el municipio de Soledad, donde hallan el cuerpo de un hombre asesinado a tiros en el barrio Las Candelarias.

Según información preliminar, la víctima identificada como Felipe Antonio Jiménez Escorcia, de 51 años de edad, se encontraba en plena vía pública consumiendo sustancias alucinógenas.

En ese momento fue abordado por un sujeto que se movilizaba a pie, quien sin mediar palabra desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Las autoridades indicaron que Jiménez Escorcia registraba una anotación en SPOA como indiciado por porte de estupefacientes, como fecha de noviembre de 2024.

Uniformados de la Policía Judicial y de la Sijín adelantaron los actos urgentes y asumieron la investigación para esclarecer los móviles del crimen e identificar al responsable.

Cabe señalar que en el sector donde ocurrió el homicidio tiene injerencia el grupo delincuencial organizado, Los Costeños bajo el mando de alias 05.