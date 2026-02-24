En desarrollo de una ofensiva preventiva que busca cerrarles el paso a los delitos y devolverle la tranquilidad a la ciudadanía en el departamento de Sucre, más de 50 hombres de la Policía Nacional y la Infantería de Marina adelantan patrullajes mixtos.

Los operativos, de acuerdo con un reporte oficial, se han concentrado en puntos estratégicos de la subregión Sabana sucreña en los municipios de Corozal, Sincé, Betulia, Buenavista y Sincelejo.

El comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, y la secretaria del Interior de Sucre, lideraron en las últimas horas estos operativos en Sincé y Buenavista, donde los uniformados intensificaron controles en establecimientos abiertos al público, verificando la prohibición de ingreso de menores de edad y la legalidad del licor comercializado, mientras reforzaban acciones para prevenir riñas, lesiones personales y hechos que puedan afectar la vida.

Cortesía Gobernación de Sucre

La presencia institucional no solo se traduce en hombres en terreno, también combina tecnología, inteligencia y análisis de puntos críticos para impactar de manera directa los indicadores de seguridad del departamento.

El coronel Alonso Triana, explicó que el despliegue responde a un refuerzo integral de las actividades de control.

“Nos encontramos en diferentes municipios de la Sabana sucreña, especialmente en lo que tiene que ver con Corozal, Sincé, Betulia, Buenavista y Sincelejo, con un refuerzo en las diferentes actividades de control, enfocados en la verificación de la no presencia de menores de edad y del licor que se está vendiendo en estos establecimientos, pero principalmente en adelantar actividades que permitan mitigar las lesiones personales y posibles afectaciones a la vida”, sostuvo el comandante de la Policía del Departamento.

Cortesía Gobernación de Sucre

En cada requisa, en cada diálogo con comerciantes y ciudadanos, el mensaje ha sido el de prevenir antes que lamentar. Las autoridades buscan anticiparse a los factores que detonan la violencia, especialmente durante fines de semana y horarios nocturnos, cuando históricamente se incrementan los casos de riñas y alteraciones del orden público.

Por su parte la secretaria del Interior, Mileicy Barrios Chávez, destacó la articulación con la fuerza pública como eje fundamental de la estrategia. “Desde la gobernación de Sucre seguimos trabajando de manera articulada con la fuerza pública para garantizar la seguridad en el territorio. Solo unidos garantizaremos la seguridad y más oportunidades a los sucreños”.