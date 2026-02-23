Un juez de la República con funciones de control de garantías ordenó la detención en centro carcelario de Fabián Molina Donneys y Erial Patricia Trejos Ospina, señalados del delito de extorsión agravada, que ellos no aceptaron.

De acuerdo con un fiscal de la seccional Sucre, los antes mencionados “habrían retirado distintas cantidades de dinero, presuntamente relacionado con extorsiones realizadas desde diferentes partes del país. Se habrían hecho pasar por integrantes de organizaciones criminales que delinquen en el departamento de Sucre”.

Los procesados, de acuerdo con el ente investigador – acusador, “utilizaban números telefónicos que eran ubicados en un call center de Cali (Valle). Las víctimas, se presume, fueron extorsionadas en Sincelejo”.

Alerta en Sucre por aparición, sin vida, de dos cobradiarios desaparecidos

Las alertas en el departamento de Sucre están encendidas tras el hallazgo, sin vida, de dos de los cuatro cobradiarios del sector El Cinco, en Sincelejo, que se encontraban desaparecidos.

A Camilo Villegas Ramírez, el primero de los cobradiarios que fue hallado muerto, lo ubicaron el domingo en el corregimiento Las Huertas, zona rural de la ciudad de Sincelejo, y este mediodía del lunes hallaron a otro de los jóvenes en la vía San Antonio de Palmito-Guaimí que es zona indígena del departamento de Sucre.

Camilo Villegas Ramírez es hermano de Jhonatan, otro que está desaparecido desde el sábado 21 de febrero al igual que David Esteban Bohórquez y David Anaya Guevara.

De momento se desconoce la identidad del segundo de los asesinados y el paradero de los otros dos.