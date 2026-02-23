La Registraduría Especial de Sincelejo inició desde este lunes 23 de febrero la jornada de capacitación a los ciudadanos que actuarán como jurados de votación en la jornada electoral del próximo 8 de marzo.

Son en total 4.876 jurados los que serán formados hasta el 3 de marzo en unas jornadas que se desarrollan entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en las sedes educativas de Comfasucre, Normal Superior de Sincelejo, Dulce Nombre de Jesús, Uniremington, Centro de Vida para el Adulto Mayor de Majagual y la Universidad de Sucre.

El servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio, por lo que quien lo incumpla se expone a las sanciones que la ley demanda para ello.

La jornada de formación no solo es teórica, también incluye la práctica, con el objeto de que el proceso se desarrolle de la mejor forma posible.