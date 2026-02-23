Las alertas en el departamento de Sucre están encendidas tras el hallazgo, sin vida, de dos de los cuatro cobradiarios del sector El Cinco, en Sincelejo, que se encontraban desaparecidos.

Le puede interesar: Gobernación verifica avances en la obra del nuevo Malecón de Riohacha

A Camilo Villegas Ramírez, el primero de los cobradiarios que fue hallado muerto, lo ubicaron el domingo en el corregimiento Las Huertas, zona rural de la ciudad de Sincelejo, y este mediodía del lunes hallaron a otro de los jóvenes en la vía San Antonio de Palmito-Guaimí que es zona indígena del departamento de Sucre.

Camilo Villegas Ramírez es hermano de Jhonatan, otro que está desaparecido desde el sábado 21 de febrero al igual que David Esteban Bohórquez y David Anaya Guevara.

Vea aquí: En Cesar, 931.353 ciudadanos están habilitados para votar

De momento se desconoce la identidad del segundo de los asesinados y el paradero de los otros dos.

A través de familiares de los cobradiarios se conoció que ellos no trabajan para ninguna cooperativa, que los cobros corresponden a negocios propios y desconocen que tuvieran amenazas o problemas, por lo que en medio de la angustia y dolor piden que esta situación sea esclarecida.

Lea también: Notarios del país entregan más de cuatro mil mercados a familias damnificadas de Montería

Camilo y Jhonatan Villegas Ramírez, al igual que David Esteban Bohórquez son nativos de Manizales.