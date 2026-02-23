La Gerencia Departamental Colegiada de Sucre le abrió un proceso de responsabilidad fiscal a Jenny Elizabeth Lindo Díaz, actual contralora delegada para la Economía y las Finanzas del Estado.

Dicho proceso, identificado con el radicado PRF 80703-2024-47323, es por la suma de 1.195 millones 450 mil 331 pesos, y está relacionado con las acciones que como secretaria general de la Gobernación de Sucre en el mandato de Héctor Olimpo Espinosa Oliver cometió Jenny Elizabeth Lindo Díaz, quien estuvo en dicho cargo entre el 1° de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.

En este proceso de responsabilidad fiscal que ya le fue notificado a Lindo Díaz desde el pasado 10 de febrero, la Gerencia Departamental Colegiada de Sucre también vincula como presunto responsable a la Fundación Social Evoluciona representada legalmente, al momento de la ocurrencia de los hechos, por Jesús Guillermo Carrasquilla Lobo.

En el Auto de apertura, que es el N°029 de este 2026, ordenan escuchar en diligencia de versión libre y espontánea a la recién designada Contralora Delegada para la Economía y las Finanzas del Estado y exsecretaria General de la Gobernación de Sucre, Jenny Elizabeth Lindo Díaz, y a Jesús Guillermo Carrasquilla Lobo que “inicialmente están vinculados en el presente proceso ordinario de responsabilidad fiscal como presuntos responsables”.

La Previsora S.A., también fue vinculada en calidad de tercero civilmente responsable.

A la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, de acuerdo con el referido Auto, también le informaron del presente proceso de responsabilidad fiscal, pues entre los medios de prueba que solicita la Contraloría están muchos que debe aportar el gobierno departamental y necesitan que “preste la debida colaboración y diligencia en la atención y respuesta de los requerimientos que surjan en desarrollo de la actuación”.

Los hechos

Los hechos que dieron origen al proceso de responsabilidad fiscal están relacionados con presuntos malos manejos dados a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y que quedaron al descubierto en desarrollo de una auditoría de cumplimiento SGP – Educación, Propósito General (Deporte, Cultura), Infraestructura Deportiva, Infraestructura Educativa, Infraestructura Cultural e Infraestructura Ciencia, Tecnología e Innovación, financiados con recursos nacionales y territoriales Programa de Alimentación Escolar (PAE), Fonpet departamento de Sucre durante la vigencia 2023.

Según la Contraloría, el Departamento de Sucre canceló al contratista precios por encima del valor del mercado, no justificado, de guías de trabajo y computadores portátiles entregados dentro del convenio RE-003-2023, “lo anterior originado por deficiencias en los estudios de mercado en la etapa de planeación, lo que ocasiona presunto sobrecosto de los bienes entregados”.

El contrato en mención es el CONV-RE-003 de 2023 que la Gobernación de Sucre suscribió con la Fundación Social Evoluciona y cuyo objeto es el “fortalecimiento de los establecimientos educativos mediante el programa de educación inclusiva con calidad y equidad para la atención a la diversidad en el departamento de Sucre durante la vigencia 2023”.

El monto de ese contrato fue de 2.463 millones 554 mil 556 pesos de los cuales 1.951 millones 218 mil 593 pesos correspondían a aportes del Departamento y 512 millones 335 mil 963 pesos a aportes del contratista.

Detalla el ente de control fiscal en un fallo de 20 folios los sobrecostos que detectó entre los años 2022 y 2023 en unas guías de trabajo en hojas de papel impresa a color que en 2022 costaron 11.473 y en el 2023 su valor fue de 52.379 pesos.

Igualmente establecieron sobrecostos por más de 2 millones 243 mil pesos en los computadores adquiridos que, por demás, “no corresponden con las características establecidas en el convenio”.