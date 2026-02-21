Una delegación de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) estuvo en la ciudad de Sincelejo evaluando los escenarios deportivos en los que se jugará del 25 de abril al 3 de mayo el Mundial del U23 de Sóftbol.

Paúl Bernal y Laurie Gouthro, coordinadores de evento de la WBSC, estuvieron en los estadios de sóftbol Eduardo Porras Arrázola y de béisbol 20 de Enero, e hicieron seguimiento a las adecuaciones y espacios de ambos escenarios.

Hicieron recomendaciones relacionadas con el terreno y espacios de ambos estadios, y otras apreciaciones generales, con el objetivo de garantizar las condiciones técnicas en pro del bienestar de los equipos y de los espectadores.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

La visita técnica también incluyó la revisión a los escenarios de entrenamiento dispuestos para el campeonato como lo son el Club Sincelejo y el Centro Recreacional Los Campanos.

Tras las recomendaciones, a partir de la semana que inicia el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Infraestructura de Sincelejo fortalecerá las labores técnicas y de maquinaria que se vienen adelantando con la finalidad de agilizar la entrega de las adecuaciones de todos los estadios, especialmente el de sóftbol Eduardo Porras Arrázola.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

Los dos delegados estuvieron acompañados del presidente del Comité Organizador de la Copa Mundial del U23 de Sóftbol, Carlos Lugo; del director de operaciones técnicas del Comité Organizador, Eduardo Dieppa, y de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía de Sincelejo.