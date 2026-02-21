Sesenta jóvenes, tres de ellos mujeres, que proceden de diversos municipios del departamento de Bolívar comenzaron su formación como auxiliares de la Policía Nacional.

Ellos decidieron asumir el reto de servir a la comunidad, apostándole a la disciplina, el respeto y el compromiso de trabajar por la seguridad y la convivencia en sus territorios.

Durante 75 días recibirán una inducción integral en temas fundamentales como Derechos Humanos, uso adecuado de la fuerza, manejo de armamento y los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia, conocimientos esenciales para desempeñar su labor con responsabilidad y cercanía hacia la ciudadanía.

Para muchos, este proceso representa la oportunidad de salir adelante y convertirse en orgullo para sus familias.

En medio de la ceremonia y las jornadas iniciales, también se vivieron momentos de profunda emoción entre los familiares que acompañaron a los aspirantes. Un padre de familia no ocultó su sentimiento al ver a su hijo comenzar esta nueva etapa: “Como papá siento un orgullo enorme. Sé que no es un camino fácil, pero confío en que esta experiencia lo hará crecer como persona y servirle a la comunidad con valores y respeto”.

La formación no solo busca preparar a los jóvenes en conocimientos técnicos, sino también fortalecer principios como la honestidad, la solidaridad y el respeto por la vida, pilares del servicio policial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “estos jóvenes representan la esperanza de nuestras comunidades. Durante su formación recibirán las herramientas necesarias para servir con responsabilidad, respeto por los derechos humanos y vocación, fortaleciendo el vínculo entre la institución y la ciudadanía”.