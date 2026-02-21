El proyecto “Estufas que Transforman: Montes de María, cero Humo” llegó a poblaciones rurales del municipio de San Onofre, en el norte del departamento de Sucre.

Gracias a la iniciativa del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, y de la Alcaldía de San Onofre, se entregaron las primeras 135 estufas ecoeficientes en este territorio que hace parte en Sucre de los Pdet.

Noventa y cinco de las estufas ecoeficientes las recibieron igual número de familias en el corregimiento Higuerón, y otras 40 en Las Brisas.

Las estufas ecoeficientes no solo buscan reducir la deforestación y el consumo de leña, sino que también tienen un impacto directo en la salud de las familias beneficiadas al disminuir la exposición al humo.

La alcaldesa Marta Cantillo Martínez sostuvo que “esta gestión que cierra brechas de desigualdad en la zona rural de San Onofre se da gracias al esfuerzo conjunto entre su gobierno, el Ministerio de Minas y Energía y Fenoge, que financia y acompaña proyectos de energía limpia y eficiencia. De esta forma seguimos escribiendo nuevas historias porque lo hacemos con el corazón”, sostuvo la alcaldesa Marta Cantillo Martínez.