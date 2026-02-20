Como Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, fue identificada por las autoridades la mujer de nacionalidad colombiana hallada muerta dentro de un congelador en su residencia en la ciudad de Norfolk, en el estado de Virginia, Estados Unidos.

Agentes del Departamento de Policía de Norfolk hicieron el macabro hallazgo el pasado 5 de febrero cuando realizaban un registro a la vivienda en la que Guerra Echavarría, nacida en Medellín, vivía junto a su esposo, David Varela, también colombiano y principal sospechoso del presunto feminicidio.

Días antes, el 2 de febrero, familiares de Lina Guerra reportaron su desaparición alegando que no habían podido tener contacto con ella desde el 16 de enero, por lo que la Policía de Norfolk publicó el cartel de búsqueda y abrió una investigación del caso.

En su momento, David Varela, reservista en servicio activo de la Marina de Estados Unidos, le aseguró a los familiares de Lina en Antioquia que ella había sido detenida por la Policía y enfrentaba cargos por robo en tiendas, según recoge ‘WTKR’.

Además, el sospechoso envió una fotografía de Lina Maria vestida de naranja; sin embargo, las autoridades confirmaron luego que la mujer no registra detención, acusación ni condena por dicho delito.

Las primeras pesquisas condujeron a las autoridades al domicilio donde la víctima convivía con su compañero sentimental y al obtener una orden de registro procedieron a inspeccionar el inmueble, encontrando allí la impactante escena del cadáver dentro de un congelador.

El 10 de febrero le fue realizada la autopsia al cuerpo de Lina Guerra y los resultados del examen confirmaron que se trató de un asesinato.

Era víctima de violencia

Tras el hallazgo del cuerpo de la paisa, Paola Ramírez, cuñada, confesó a medios estadounidenses que Lina María era víctima de violencia intrafamiliar.

“Quiero enfatizar que ya había habido violencia antes por parte de David”, afirmó.

Además, explicó que David Varela y Lina María se habían conocido en el estado de Florida y tiempo después iniciaron una relación, se casaron y estuvieron juntos durante 11 años.

Esposo se encuentra prófugo

Tras los resultados de la autopsia, David Varela, de 38 años, se convirtió en el principal sospechoso del crimen, por lo que las autoridades lo acusaron de asesinato en primer grado.

Sin embargo, su arresto no pudo llevarse a cabo porque el esposo de la víctima huyó de Estados Unidos, al parecer, rumbo a la ciudad china de Hong Kong.

De acuerdo con la información obtenida por la Policía, Varela tomó un vuelo con destino a dicha ciudad alrededor del 5 de febrero. Por este hecho, también enfrenta un cargo federal por huir para evitar el proceso judicial en su contra, según indicó el fiscal de la Commonwealth de Norfolk, Ramin Fatehi.