De acuerdo al último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado por el Centro Nacional de Epidemiología y el Instituto de Salud Carlos III, se registra una disminución generalizada de los casos de infecciones respiratorias en España durante la semana del 9 al 15 de febrero de 2026, aunque la circulación de virus respiratorios sigue activa.

La epidemia gripal en el país europeo alcanzó su pico de intensidad media entre las semanas 47/2025 y 03/2026, pero actualmente se encuentra por debajo del umbral epidémico, con una tasa de síndrome gripal de 16,4 casos por cada 100.000 habitantes, según el informe publicado en las últimas horas.

Según los datos recopilados en Atención Primaria, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRA) a nivel nacional se situó en 453,6 casos por 100.000 habitantes, frente a los 486,9 de la semana anterior, lo que indica una ligera disminución.

Asimismo, las infecciones respiratorias por bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años también muestran una disminución, con 297,5 casos por 100.000 habitantes frente a los 336,5 de la semana previa.

El informe SiVIRA señala que los porcentajes actuales se mantienen en “3,1% para gripe, 1% para COVID-19 y 15% para virus respiratorio sincitial (VRS)”, frente a cifras más altas la semana anterior.

Cabe enfatizar que en términos de gravedad, los pacientes hospitalizados por gripe presentan un 22,7% de neumonía; 4,3% de ingreso en UCI y 6,1% de letalidad desde el inicio de temporada. Por su parte, los hospitalizados por COVID-19 muestran un 22,8% de neumonía, 4,2% de UCI y 10,8% de letalidad, mientras que los casos graves por VRS presentan un 14,3% de neumonía, 8% de UCI y 3,1% de letalidad, tal como lo indica el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda .

Este virus respiratorio sincicial humano es un virus de cadena simple de ARN (ácido ribonucleico) en sentido negativo, perteneciente a la familia de los paramixovirus, la cual incluye virus respiratorios comunes, como los que causan el sarampión y la parotiditis.

Síntomas del virus respiratorio sincitial

Nariz congestionada o que gotea.

Tos seca.

Fiebre baja.

Dolor de garganta.

Estornudos.

Dolor de cabeza.

¿Qué puede ocasionar el virus?

Este es un virus muy común y contagioso que causa infecciones respiratorias, principalmente bronquiolitis y neumonía. Aunque suele provocar síntomas leves similares al resfriado en adultos y niños sanos, puede ser grave y letal en bebés, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.