Un ciudadano colombiano con notificación roja de Interpol por homicidio en España, fue capturado este jueves en Barranquilla, gracias al trabajo articulado de la Dijin-OCN Interpol.

Se trata de Milton Martínez Alcendra, quien habría asesinado a un hombre con arma blanca en Aragón de Guadalajara, y después huyó hacia Colombia.

Sobre los hechos, las autoridades señalaron que Martínez “hirió a la víctima con un arma cortopunzante en reiteradas ocasiones provocándole la muerte y posteriormente huyendo del lugar de los hechos”.

Asimismo, la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que el operativo se dio como “resultado del intercambio oportuno de información y la activación de capacidades operativas conjuntas orientadas a la localización y aseguramiento de los requeridos en territorio colombiano”.

