Como Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, fue identificada la colombiana que fue hallada sin vida en un congelador dentro de su residencia en la ciudad de Norfolk, en el estado de Virginia, Estados Unidos.

La víctima fue encontrada el pasado 5 de febrero por agentes del Departamento de Policía de Norfolk, mientras realizaban un registro a la vivienda en la que Guerra vivía junto a su esposo, David Varela, también colombiano y principal sospechoso del presunto feminicidio.

Días antes, el 2 de febrero, familiares de Lina Guerra reportaron su desaparición alegando que no habían podido tener contacto con ella desde el 16 de enero, por lo que la Policía de Norfolk publicó el cartel de búsqueda y abrió una investigación del caso.

Las primeras pesquisas condujeron a las autoridades al domicilio donde la víctima convivía con su compañero sentimental y al obtener una orden de registro procedieron a inspeccionar el inmueble, encontrando allí la impactante escena del cadáver dentro de un congelador.

Antes del hallazgo, David Varela le aseguró a los familiares de Lina en Colombia que ella había sido detenida por la Policía y enfrentaba cargos por robo en tiendas, según recoge ‘WTKR’.

Al parecer, para dar credibilidad a su versión, David Varela envió a la familia de Lina una fotografía en la que ella aparece vistiendo un uniforme naranja de reclusa. Sin embargo, las autoridades confirmaron luego que la mujer no registra detención, acusación ni condena por dicho delito.

El 10 de febrero le fue realizada la autopsia al cuerpo de Lina Guerra y los resultados del examen confirmaron que se trató de un asesinato.

Esposo se encuentra prófugo

Tras los resultados de la autopsia, David Varela, de 38 años, se convirtió en el principal sospechoso del crimen, por lo que las autoridades lo acusaron de asesinato en primer grado.

Sin embargo, su arresto no pudo llevarse a cabo porque el esposo de la víctima huyó de Estados Unidos, al parecer, rumbo a la ciudad china de Hong Kong.

De acuerdo con la información obtenida por la Policía, Varela tomó un vuelo con destino a dicha ciudad alrededor del 5 de febrero. Por este hecho, también enfrenta un cargo federal por huir para evitar el proceso judicial en su contra, según indicó el fiscal de la Commonwealth de Norfolk, Ramin Fatehi.

La Marina de Estados Unidos confirmó que David Varela es reservista en servicio activo.

Familia de la víctima lo acusa

Allegados de Lina Guerra aseguraron a medios estadounidenses que David Varela solía tener comportamientos agresivos con ella, lo que se configura en violencia doméstica.

“Quiero enfatizar que ya había habido violencia antes por parte de David”, dijo la cuñada a ‘WTKR’.

En ese sentido, los familiares de la víctima señalan que es muy probable que Varela haya perpetrado el crimen y su escape al continente asiático aumenta las sospechas.